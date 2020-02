Juventus-Brescia 2-0: Dybala e Cuadrado fanno dimenticare Ronaldo

Tre punti: faticosi all'inverosimile, ma tre punti. E la Juve (senza CR7) non perde il primato. Tutt'altro che facile piegare un Brescia asserragliato davanti al suo terzo portiere Andrenacci (Alfonso è uscito dopo 10 minuti) sia in 11 contro 11 sia in 10 contro 11 (espulso Ayè). La sblocca Dybala su punizione, la chiude Cuadrado con un tocco di classe. Alla fine la Juve ritrova Chiellini ma perde Pjanic per infortunio.