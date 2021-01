Joseph Blatter, l'ex presidente della Fifa ricoverato in ospedale: è grave 

Ansa

L'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter, è ricoverato in ospedale. Lo riporta l'edizione online del quotidiano "Blick", spiegando che "la situazione è grave, ma non è in pericolo di vita". La conferma arriva anche dalla figlia dell'84enne, Corinne: "Mio padre è in ospedale. Sta migliorando ogni giorno. Ma ha bisogno di tempo e riposo".