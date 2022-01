Il Totocalcio si rinnova: debutta la nuova schedina

Nel nuovo sistema di vincita resterà comunque il tradizionale 13 - seppur rinnovato - così come l'1X2 che per decenni ha accompagnato il rito settimanale di milioni di italiani. A 75 anni dalla nascita di uno dei più celebri giochi a premi italiani, il sogno resta sempre lo stesso, indovinare i risultati delle partite di calcio e portarsi a casa jackpot milionari per "cambiare vita".

Le Formule - Da oggi però ognuno avrà la possibilità di scegliere la modalità alla quale partecipare, in base alle cosiddette Formule. Ogni giocatore potrà scegliere la Formula 3, 5, 7, 9, 11 o 13. Ogni numero corrisponde al quantitativo di risultati da indovinare; alcuni saranno obbligatori e altri opzionali. Il palinsesto delle partite coinvolgerà quelle dei principali campionati europei. Nella schedina di questa settimana, infatti, compaiono anche match della Liga spagnola, della Ligue 1 francese e della Bundesliga tedesca. La schedina potrà essere giocata sia in ricevitoria che online.

"Nonostante la fortissima concorrenza dei giochi sportivi - spiega il managing director betting di Sisal, Massimo Temperelli -, il Totocalcio ha resistito al passare del tempo e oggi è pronto a far rinnamorare gli italiani con una nuova formula".

"Fare tredici - continua - è un'affermazione entrata a far parte del nostro lessico e giocare la schedina è una tradizione per gli affezionati del Totocalcio, che in ricevitoria mettono in scena dei veri e propri riti. Una volta il Totocalcio era l'unico gioco legato al calcio, oggi compete soprattutto con le scommesse e ha un mercato di nicchia, legato alla tradizione. Nonostante questo è uno dei marchi più riconosciuti e oggi, con le nuove modalità che lo rendono più semplice e coinvolgente, chissà, magari riuscirà a conquistare anche il pubblico più giovane, che della schedina ha solo sentito parlare ma con cui non si è mai cimentato".

La storia - La prima schedina del Totocalcio risale al 5 maggio 1946, aveva un costo di 30 lire a colonna e in tutto prevedeva 12 partite (il 13 sarebbe arrivato solo due anni più tardi, col passaggio a Monopolio di Stato). Il vincitore fu Emilio Biasotti, che portò a casa 426.826 lire. Domenica prossima un nuovo giocatore scriverà un'altra pagina della storia del gioco più iconico del mondo calcistico.