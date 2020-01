Il bacio in bocca tra Dybala e Cr7 diventa virale (ma c'è il trucco)

E' una delle immagini più virali delle ultime ore quella che riprende Cristiano Ronaldo che bacia sulla bocca Paulo Dybala. E' accaduto durante la partita Juventus-Parma quando l'argentino ha servito l'assist a Cr7 che ha siglato il definitivo 2 a 1 per i bianconeri. Un gol fondamentale che ha riportato la Juve saldamente in testa al campionato. Ed è per questo che l'esultanza dei giocatori è alle stelle, Subito dopo il gol Cristiano Ronaldo abbraccia e ringrazia con un bacio Paulo Dybala per la palla d'oro offerta.