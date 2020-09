GP Catalogna, Quartararo è il nuovo leader Mondiale: cade Rossi

Fabio Quartararo conquista la vittoria nel GP di Catalogna e torna in testa alla classifica Mondiale di MotoGP. A Barcellona il francese del team Petronas precede le due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, quarto posto per Morbidelli. Domenica amara per Andrea Dovizioso, coinvolto in un contatto con Zarco ad inizio gara e costretto al ritiro, e Valentino Rossi, scivolato nel giorno del GP numero 350 nella classe regina.