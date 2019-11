"Golden Skate Awards": a Milano le stelle del ghiaccio

Cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del ghiaccio. Milano, infatti, si prepara ad ospitare la tredicesima edizione del Golden Skate Awards, prestigioso gala internazionale di pattinaggio che andrà n scena sabato 30 novembre nella rinnovata cornice dell'Allianz Cloud (ex Palalido). I grandi campioni del pattinaggio artistico sono pronti ad incantare migliaia di appassionati del genere in uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del ghiaccio, che vedrà tra gli altri la partecipazione di tre autentiche stelle mondiali: Carolina Kostner, regina del ghiaccio e azzurra più vincente nella storia del pattinaggio artistico, lo zar Evgeni Plushenko, il campione russo più titolato del pianeta con una collezione luminosa di trionfi olimpici e mondiali, e lo spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018.