27 gennaio 2022 15:50

Usa, statua di Kobe e Gigi Bryant sul luogo dell’incidente

Nel secondo anniversario della scomparsa, una statua in bronzo raffigurante Kobe Bryant e la figlia Gigi è stata posizionata sulla collina di Calabasas, a Los Angeles, luogo in cui hanno perso la vita dopo l'incidente in elicottero. L'opera, realizzata dallo scultore Dan Medina, è temporanea. Sul piedistallo sono stati incisi i nomi di tutte le nove vittime della tragedia.