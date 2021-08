03 agosto 2021 22:03

Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi e Vanessa Ferrari rientrati in Italia

La medaglia d'oro olimpica nel Salto in alto, Gianmarco Tamberi, e la medaglia d'argento nel Corpo libero, Vanessa Ferrari, sono rientrati in Italia da Tokyo. "Che emozione sbarcare in Italia con l'oro", ha detto a Fiumicino l'atleta marchigiano, medaglia ben in vista al collo appena sbarcato dall'aereo. Il campione olimpico, con vicino la fidanzata Chiara ed il papà, è stato tempestato di richieste di selfie da tanti passeggeri ed operatori aeroportuali, che lo hanno festeggiato complimentandosi. Applausi anche per la "Farfalla di Orzinuovi".