Parigi 2024, Tom Cruise si lancia dal tetto dello stadio per il passaggio di consegne a LA 2028

La star di Hollywood Tom Cruise si è calata dall'alto dello stadio di Parigi sulle note della sigla di "Mission Impossible", stringendo le mani agli atleti che hanno preso parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi, prima di prendere la bandiera olimpica dalle mani della ginnasta Simone Biles, metterla sul retro di una moto e uscire dallo stadio. Successivamente in un video Cruise ha attraversato in moto gli Champs-Elysees prima di salire su un aereo e paracadutarsi su Los Angeles in un simbolico passaggio di consegne con la città che ospiterà la prossima edizione dei Giochi nel 2028