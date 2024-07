Olimpiadi, la sciabolatrice Nada Hefez in pedana incinta di 7 mesi: "Ne è valsa la pena"

L'atleta ha tenuto segreta la gravidanza fino a quando non ha dovuto abbandonare le Olimpiadi. La pancia è stata nascosta dalla tuta. Hefez ha vinto il primo incontro ma ha perso agli ottavi di finale. "Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza - ha spiegato su Instagram - sono già di per sé difficili, ma dover lottare per mantenere l'equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, anche se ne è valsa la pena. Scrivo questo post per dire che sono orgogliosa di essermi assicurata un posto fino agli ottavi! Sono fortunata per la fiducia riposta in me da mio marito e dalla mia famiglia. Queste Olimpiadi specifiche erano diverse; Tre volte *olimpionica* ma questa volta con un piccolo olimpionico!".