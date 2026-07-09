Dopo un botta e risposta social tra lo stesso calciatore e Celeste Amarilla, che ha preteso le scuse del bomber del Real Madrid accusandolo di "violenza di genere", la senatrice è tornata ad apostrofare e insultare il calciatore. Prima si è giustificata in conferenza stampa, dicendo che il suo razzismo era "figlio di una società dove gli omosessuali venivano picchiati e chiamare qualcuno 'brutto n***o' era normale".