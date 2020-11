Maradona, folla e canti per l'arrivo del feretro a Buenos Aires

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sono state aperte all'alba le porte della camera ardente nella Casa Rosada presidenziale di Buenos Aires, dove si trova il feretro contenente il corpo di Diego Armando Maradona. Centinaia di tifosi ed estimatori, in fila dalla notte, hanno salutato il loro idolo con canti e slogan. Alla vigilia si parlava di un omaggio di 48-72 ore, ma la famiglia ha disposto che l'ingresso delle persone avvenga solo per dieci ore, ossia fino alle 16 (le 20 italiane). Il governo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per omaggiare il grande calciatore.