12 luglio 2021 11:26

Italia-Inghilterra, sui social impazzano i meme: ecco i più divertenti

Ci sono Mancini in versione Damiano dei Maneskin o di rosa vestito come la Regina Elisabetta; Meghan Markle che esulta con il tricolore; o Papa Francesco che fa scherzi telefonici alla famiglia reale fino alle Poste Italiane, che sulla pagina Twitter ufficiale omaggiano il "ritorno a casa" della coppa. Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra a Wembley sui social è un tripudio di meme in pieno stile "british". Ecco la nostra "selezione".