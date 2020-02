Formula 1, presentata la nuova Ferrari per la stagione 2020: si chiama SF1000

La nuova monoposto della Ferrari per la stagione 2020 di Formula 1 si chiama SF1000. La macchina, che sarà ancora guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, è stata presentata al teatro Valli di Reggio Emilia (e per la prima volta non a Maranello). Il nome è un tributo al traguardo, che la Rossa raggiunge quest'anno, dei mille Gran Premi disputati. "La fame di vittorie è ancora enorme", ha detto John Elkann.