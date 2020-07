F1: pole da record per Hamilton in Ungheria, Ferrari in terza fila

Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d'Ungheria. Il pilota britannico, che nelle qualifiche chiude a 1'13''447, conquista il record della pista e la pole davanti al compagno di scuderia Bottas (+0''107) e alla Racing Point di Stroll (+0''930). Vanno entrambi in Q3, per la prima volta in stagione, Sebastian Vettel e Charles Leclerc che conquistano rispettivamente la quinta (+1''327) e la sesta posizione (+1''370).