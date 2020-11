F1 Bahrain, paura per Grosjean: la sua Haas esplode dopo lo schianto

Ansa

Incidente da brividi in avvio del GP del Bahrain. La Haas di Romain Grosjean, uscito fuori pista dopo un contatto con Daniil Kvyat, è andata ad impattare violentemente contro il guardrail ed è esplosa dopo essersi spezzata a metà. Tanta paura e bandiera rossa immediata con le monoposto rientrate in pit lane, poi il francese che si allontana dal fuoco della sua auto e viene portato in ospedale. Per lui ustioni e sospette fratture alle costole.