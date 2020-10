Europa League, Young Boys-Roma 1-2: rimonta giallorossa

Inizia con un successo in trasferta l’avventura in Europa League della Roma, che batte in rimonta lo Young Boys per 2-1. Gli svizzeri passano al 14’ con un rigore di Nsame e paiono in controllo fino al 60’. Fonseca si affida quindi allora a Dzeko e Mkhitaryan, inizialmente in panchina, e non sbaglia: il bosniaco lancia Bruno Peres per l’1-1 al 69’, l’armeno serve il cross per il 2-1 di Kumbulla. Tanto basta per i tre punti.