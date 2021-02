Europa League, Milan e Roma passano agli ottavi di finale

lapresse

La Roma batte lo Sporting Braga (Portogallo) 3-1 nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League (all'andata finì 2-0) , disputata sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I giallorossi si qualificano per gli ottavi. Bene anche il Milan che in casa ha pareggiato per 1 a 1 con la Stella Rossa (all'andata 2 a 2) e passa per i gol fuori casa.