Europa League, Milan-Celtic 4-2: i rossoneri volano ai sedicesimi

Getty Images

Nella quinta giornata di Europa League, il Milan batte 4-2 il Celtic in rimonta e si qualifica per i sedicesimi con un turno di anticipo, grazie alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga. Nel giorno del ritorno di Pioli in panchina dopo il Covid, inizio shock dei rossoneri, che vanno sotto 2-0 dopo soli 14' (Rogic ed Edouard). Nel giro di 2', Calhanoglu (24') e Castillejo (26') firmano il pari. Al 50' il tris di Hauge, poker di Diaz all'82'.