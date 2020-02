Europa League, Gent-Roma 1-1: Kluivert manda i giallorossi agli ottavi

La Roma si è qualificata agli ottavi di Europa League pareggiando 1-1 in casa del Gent dopo la vittoria di misura dell'andata all'Olimpico. Sfida complicata per i giallorossi di Fonseca che, dopo il palo di Kolarov al 1', sono andati sotto al 25' per la rete di David. Quattro minuti più tardi però la coppia Mkhitaryan-Kluivert ha orchestrato la ripartenza vincente con il gol dell'olandese che ha consegnato alla Roma il pass per gli ottavi.