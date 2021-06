Euro2020, la Uefa impone all'Ucraina di cambiare maglia

facebook

L'Uefa ha imposto alla nazionale di calcio dell'Ucraina di cambiare la sua maglia ufficiale, considerata "politica" per il suo riferimento alla Crimea. La Russia aveva inviato una lettera di protesta alla Uefa contro la decisione dell'Ucraina di indossare per Euro2020 una maglia in cui figuravano una mappa del Paese comprendente la Crimeam annessa da Mosca, e alcuni slogan patriottici.