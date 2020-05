E' morto Andrea Rinaldi, ex centrocampista dell'Atalanta

Andrea Rinaldi non ce l'ha fatta. Il giovane centrocampista diciannovenne dell'Atalanta in prestito al Legnano, si è spento all'ospedale di Varese dov'era arrivato venerdì in condizioni disperate dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale durante una seduta di allenamento casalingo nella propria abitazione a Cermenate. Andrea ha lottato per diverse ore tra la vita e la morte fino alla mattinata di lunedì.