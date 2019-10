E. League, Lazio-Rennes 2-1: Inzaghi interrompe il digiuno in Coppa

Lazio torna a vincere in Europa League. Dopo il ko col Cluj, la squadra di Inzaghi batte il Rennes 2-1 in rimonta e interrompe la striscia negativa in Coppa. All'Olimpico vittoria preziosa in chiave qualificazione per i biancocelesti. Nel primo tempo i francesi protestano per due situazioni dubbie in area, poi Morel sblocca la gara di testa (55'). Di Milinkovic (64') e Immobile (75') poi le reti che ribaltano il match.