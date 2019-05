De Rossi lascia la Roma, la sua storia dai 5 ai 35 anni

Diciotto lunghissimi anni vissuti con la determinazione di chi è prima di tutto un tifoso, diciotto anni da condottiero pronto a metterci sempre la faccia al di là del risultato, diciotto anni di gioie e dolori che lo hanno visto grande protagonista del calcio italiano e non solo.



L'avventura di Daniele De Rossi nella Roma si concluderà a fine stagione, dopo aver regalato alla sua squadra e alla sua città oltre 600 presenze e più di 60 reti. Difficile ripercorrere in poche righe l'incredibile carriera del centrocampista: la rapida ascesa, che culminò con il Mondiale vinto nel 2006 con l'Italia, la fedeltà alla maglia giallorossa, una sua seconda pelle, difesa e rispettata anche nei momenti più difficili, la pesante eredità lasciata da Francesco Totti e gli infortuni che negli ultimi anni lo hanno tormentato.



Ed è probabilmente per tutto questo, per la sua tenacia e il suo attaccamento alla Roma, che per De Rossi le porte della società resteranno sempre aperte, in qualsiasi momento dovesse decidere di tornare.