Cuneo, il primo salto mortale in carrozzina sulla neve: Ilaria Naef ha segnato un nuovo record mondiale Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



I tecnici della stazione sciistica hanno lavorato due giorni all’allestimento della pista: per Ilaria è stato creato un apposito salto ad hoc completamente in neve. L’atleta ha effettuato un lancio che consiste nel fare una capriola all’indietro con la carrozzina, per cui è stata necessaria una rampa molto alta dalla quale partire a piena velocità.



"Ho dovuto attraversare il tempo del dolore e lottare in famiglia perché la mia passione per il freestyle in carrozzina fosse compresa - racconta Ilaria - I miei genitori non mi hanno mai sostenuto. Non ne faccio loro una colpa. Hanno già sofferto tanto e sognavano una vita più rassicurante per me, meno avventurosa e al riparo da tutto".



"Nella mia vita c’è un prima e un dopo - continua - Ho sempre sognato di diventare una skater, ma non pensavo fosse possibile a causa della mia disabilità. A 14 anni ho visto su internet il video di un ragazzo che frequentava uno skatepark in carrozzina e mi sono innamorata di questo sport. Qualche anno dopo mi sono trasferita in Germania e lì ho iniziato ad allenarmi con i rider tedeschi. Quando sono tornata in Italia ho continuato a lavorare sodo e oggi sono la prima atleta italiana di Wheelchair motocross".



L’atleta dedica il suo salto della morte "a tutte le persone che hanno pensato di non farcela e poi, magicamente, hanno stretto i pugni e hanno raggiunto il loro sogno". "La vita ricompensa: basta saper aspettare", conclude Ilaria.



"Ilaria mette anima e cuore in quello che fa e dimostra ogni volta che volere è potere, il successo di oggi dev’essere un esempio per tutti noi, per migliorarci e non smettere mai di credere che il mondo può diventare un posto migliore per tutti e non per pochi", ha dichiarato l’allenatore Vanni Oddera, campione mondiale di Freestyle Motocross.