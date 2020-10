Covid, Spadafora: "Si osservi il protocollo, Serie A non a rischio"

Il protocollo per la gestione dell'emergenza coronavirus in ambito sportivo "è ancora giusto e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, al termine del confronto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il campionato di Serie A "non è a rischio blocco", ha aggiunto sottolineando inoltre che l'Asl "può intervenire in casi particolari e motivati, non in deroga al protocollo".