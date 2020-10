Covid, media portoghesi: Ronaldo ancora positivo al test

A nove giorni dal primo tampone, Cristiano Ronaldo risulta ancora positivo al Covid. Sull'esito dell'ultimo esame per il campione bianconero si moltiplicano le indiscrezioni di stampa che circolano sui media portoghesi. Le edizioni online di "Record" e "Correio da Manha" scrivono che il fuoriclasse non avrebbe sconfitto il coronavirus. In caso di conferma, sfumerebbe il faccia a faccia con Lionel Messi del Barcellona, per la Champions, il 28 ottobre.