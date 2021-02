Cortina 2021, le Frecce Tricolori stendono il Tricolore sulle Dolomiti per i Mondiali di sci

Le Frecce Tricolori hanno steso il Tricolore più lungo del mondo sopra i cieli di Cortina: in occasione di una delle gare più iconiche dei Campionati del Mondo di sci alpino Cortina 2021, i velivoli MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso sul traguardo della discesa libera il verde, il bianco e il rosso della Bandiera italiana prima della partenza della gara maschile.

In uno scenario mozzafiato, tra le maestose vette dolomitiche, patrimonio dell'UNESCO, le Frecce Tricolori hanno effettuato il primo sorvolo del 2021, preludio di una stagione acrobatica che rappresenterà ancora una volta la capacità di fare squadra degli uomini e delle donne dell'Aeronautica Militare, con l'obiettivo di portare un messaggio di speranza, solidarietà, ripresa economica e sociale. Preparazione, velocità, tecnologia e spirito di squadra sono solo alcuni degli elementi che accomunano gli atleti dello sci alpino ed il personale delle Frecce Tricolori, e più in generale dell'Aeronautica Militare.

Le Frecce Tricolori sono tornate dopo 40 anni sui cieli di Cortina d'Ampezzo: era il 7 gennaio del 1981 quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale stendeva i fumi tricolori in occasione dell'apertura dei Mondiali di Bob ospitati proprio dalla Regina delle Dolomiti. Il 2021 per le Frecce Tricolori rappresenta un anno particolare: il 1° marzo, infatti, la PAN compirà 60 anni della propria costituzione. Il sorvolo di oggi ha rappresentato il primo appuntamento di un percorso di avvicinamento a questo importante anniversario.

Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico "Frecce Tricolori" dell'Aeronautica Militare nasce sull'aeroporto di Rivolto il 1° marzo 1961. Da 60 anni, la loro missione è quella di rappresentare i valori e la professionalità di tutti gli uomini e le donne all'interno dell'Aeronautica Militare, sia in Italia che all'estero. La Pattuglia Acrobatica Nazionale è composta da circa 100 persone: ufficiali, sottufficiali e personale di truppa che svolgono ogni giorno il loro lavoro con passione e competenza per rendere possibile lo spettacolare programma di volo acrobatico. Una sintesi di capacità ed esperienza che rappresenta non solo le Forze Armate ma tutto il Sistema Paese.