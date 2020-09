Coronavirus, da domenica stadi di serie A aperti per mille persone

Da domenica stadi aperti per tutte le partite di serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. E' quanto emerso alla fine dell'incontro organizzato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, con il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, e i ministri Speranza e Spadafora. Si lavora anche per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.