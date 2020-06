Coronavirus, cancellato il GP d'Italia: niente Mugello nel 2020

E' stato definitivamente annullato il Gran Premio d'Italia di MotoGP. Valentino Rossi e compagni non correranno al Mugello nel 2020: "Purtroppo non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario pandemico che ci permettesse di visitare la sede in questa stagione - ha dichiarato il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta -. E' una grande perdita in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo".