Coronavirus, Calcio: Olanda chiude campionato senza assegnare scudetto

L'Olanda chiude il suo campionato di calcio senza assegnare lo scudetto a causa dell'emergenza coronavirus. La Lega calcio olandese ha annunciato che la stagione non sarà completata e non ci saranno né promozioni, né retrocessioni. Seguendo le linee guida della Uefa, i posti per le coppe europee sono stati decisi sulla base della classifica attuale.