Coronavirus calcio, nel Genoa 14 positivi tra giocatori e staff

Otto giocatori e quattro componenti dello staff del Genoa sono risultati positivi al coronavirus. Questo l'esito dei tamponi effettuati dalla società ligure dopo che Perin, prima, e Schone, poi, avevano contratto il virus. " La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club - si legge in una nota - fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione".