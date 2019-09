Cori razzisti a Dalbert: sospesa per 3' Atalanta-Fiorentina | Infantino (Fifa): "In Italia la situazione è peggiorata"

Il messaggio degli altoparlanti è stato accolto con numerosi fischi provenienti dalle tribune. "Cori? Io non li sento, a me dicono sempre che sono di Napoli e li ringrazio", ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella. "I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto qualcosa è un altro discorso. E' grave, succede in tutti gli stadi, anche a Firenze. Bisogna stare attenti", le parole invece di Gasperini, tecnico dell'Atalanta.

La Fifa intanto ha accolto positivamente le ultime iniziative dei club italiani contro il razzismo, come la task force creata dal Milan in occasione del derby. "Non sono atti dovuti ma benvenuti", ha affermato Federico Addiechi, responsabile della sostenibilità Fifa, a margine del Fifa Diversity Award di Milano. "I casi di razzismo in Italia sono situazioni inaccettabili, siamo per la tolleranza zero. Serve una reazione forte. C'è un protocollo per fermare le partite, per mandare le squadre in spogliatoio e per cancellare la gara. Aspettiamo che questi meccanismi vengano recepiti anche in Italia".