Coppa Italia, Juve-Spal 4-0: bianconeri in semifinale con l'Inter

Juve sul velluto in Coppa Italia. La squadra di Pirlo batte la Spal 4-0 e stacca il pass per la doppia semifinale contro l'Inter. All'Allianz Stadium gara subito in discesa per i bianconeri che sbloccano il risultato con un rigore di Morata (16') e poi raddoppiano con Frabotta (33'). Reti che segnano il match e trasformano la ripresa in una formalità per la Juve, che nel finale arrotonda con Kulusevski (79') e Chiesa (94').