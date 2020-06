Coppa Italia: il Milan lotta in 10, ma la Juventus va in finale con lo 0-0

Il calcio italiano torna dopo tre mesi di stop e all'Allianz Stadium la Juventus si qualifica per la finale di Coppa Italia. Ai bianconeri basta infatti lo 0-0 contro il Milan, dopo l'1-1 di San Siro. Succede quasi tutto in due minuti: al 16' Ronaldo manda sul palo un calcio di rigore, al 17' una follia di Rebic viene punita con il cartellino rosso. Il Milan lotta come può ma la Juventus gestisce senza patemi e aspetta il verdetto di Napoli-Inter.