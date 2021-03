Coppa America, 2-2 tra Luna Rossa e New Zealand: sabato due regate

Afp

Il Team New Zealand vince gara 4 e conquista il punto del 2-2 nella finale di Coppa America di vela contro Luna Rossa, che aveva trionfato nella prova precedente andando in vantaggio per 2-1 per la prima volta nella storia della competizione. Nell'ultima sfida però i neozelandesi sono andati avanti sin dalla partenza, con Bruni e compagni che alla fine hanno accusato un ritardo di un minuto e tre secondi. Sabato in programma altre due prove.