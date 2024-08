Claudia Mancinelli, coach di "bronzo" e attrice per scherzo che punta all'oro: "Possiamo farcela"

In un'intervista a Il Messaggero la coach ha ripercorso la sua carriera tra sport, arte e ritorno alla ginnastica ritmica. Mancinelli inizia ad allenarsi a otto anni e abbandona la ginnastica a 18 anni per trasferirsi a Roma. "Avete presente il rigetto? L'ho avuto per la ritmica. Avevo fatto la Serie A - spiega - competizioni internazionali, d’un tratto ero satura. Poi sono rientrata a casa mia. Ho ricominciato a lavorare con alcune società romane, poi la Ginnica 3 (Serie B) e la chiamata di Fabriano". Nei vent'anni tra la Capitale e Milano "ho praticato tantissimo la danza, studiando in varie accademie. Poi il teatro, sempre come danzatrice: a volte protagonista, altre nel corpo di ballo", poi la televisione arrivata, a suo dire, "per scherzo" perché "lavorando con il Cirque de Soleil mi parlarono dell'esigenza di trovare un'attrice per certe occasioni. Iniziai a studiare recitazione, per provare. È stata solo una parentesi, il teatro resta la mia passione".