Cile, Vidal viola quarantena per incontrare modella: aperta un'inchiesta

Le autorità sanitarie del Cile hanno chiesto l'apertura di un'indagine sui comportamenti dell'interista Arturo Vidal. Vidal è stato escluso dalla nazionale cilena perché positivo al Covid e ora si trova in una clinica, ma già dal giorno del suo arrivo, il 25 maggio, anziché mettersi "in bolla" avrebbe violato le regole per incontrarsi con una modella. Inoltre avrebbe avuto un incontro con diversi amici al ristorante.