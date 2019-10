Ciclismo, Europei su pista: Viviani oro nell'eliminazione

Parte alla grande l'avventura dell'Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso in Olanda. Elia Viviani ha conquistato infatti la medaglia d'oro nel torneo dell'eliminazione. Il campione veronese ha corso con attenzione, rischiando solo alla terz'ultima eliminazione, quando praticamente tutti i corridori sono arrivati al fotofinish. Nelle ultime due sfide, Viviani non ha avuto problemi, dominando la finale a due con il francese Bryan Coquard.