Ciclismo, azzurra Bussi investita mentre si allenava nel Torinese

A Moncalieri (Torino) la 32enne Vittoria Bussi, detentrice del record femminile dell'ora di ciclismo, è stata travolta da un'auto in piazza Caduti per la Libertà. Trasportata all'ospedale Santa Croce, è stata ricoverata per una sospetta frattura della clavicola sinistra. L'automobilista si è fermato a soccorrerla. Bussi detiene il record dell'ora femminile - 48,007 chilometri metri - stabilito il 13 settembre 2018 ad Aguascalientes, in Messico.