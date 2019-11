Champions League, Slavia Praga-Inter 1-3: per i nerazzurri passo verso gli ottavi

L'Inter si impone per 3-1 in casa dello Slavia Praga, nella quinta giornata del Gruppo F di Champions League. Doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku per i nerazzurri. Rigore di Soucek per i cechi. Con questa vittoria e la concomitante sconfitta del Borussia Dortmund a Barcellona, l'Inter fa un passo avanti importante verso gli ottavi. Nell'ultimo turno, battendo il Barça già qualificato sarebbe qualificato a prescindere dal risultato del Borussia.