Champions League, Lazio pareggia col Bruges ma va agli ottavi

La Lazio pareggia 2-2 col Bruges all'Olimpico nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e si classifica agli ottavi. I gol: al 12' di Correa, al 15' di Vormer, al 27' di Immobile su rigore, al 71' di Vanaken. Il Bruges ha giocato tutto il secondo tempo in 10 per un'espulsione. Nell'altra partita del girone il Borussia Dortmund ha vinto fuori casa con lo Zenit per 2 a 1.