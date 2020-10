Caso Suarez, il ministro Manfredi: "Episodio increscioso, rivedere le procedure"

Il caso del calciatore Suarez rappresenta "un episodio molto increscioso, motivo per cui ho subito insediato una commissione che sta effettuando una revisione di tutte le procedure per le prove di italiano per gli stranieri". Lo ha detto il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, parlando dell'esame svolto dall'atleta presso l'Università per stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana.