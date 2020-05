Calciomercato, ufficiale: Icardi dall'Inter al Psg per 58 milioni

Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Psg. La società ha deciso di riscattare l'attaccante dopo il prestito in questa stagione e dopo giornate di indiscrezioni, è arrivata l'ufficialità. Il più del lavoro era stato fatto venerdì, con gli ultimi dettagli che hanno spianato la strada per la permanenza dell'argentino a Parigi. Ai nerazzurri 50 milioni di euro più otto di bonus oltre a 15 milioni in più se il Psg dovesse rivenderlo in Italia entro 12 mesi.