Calcio, tifosi violano norme anti-Covid: la Cremonese richiude lo stadio

Domenica erano in troppi senza mascherina, allo Zini di Cremona riaperto a mille spettatori per la partita di Serie B fra Cremonese e Cittadella. Per questo la società grigiorossa, per precauzione, e d'intesa con le autorità, ha deciso di richiudere lo stadio mercoledì in occasione dell'incontro di Coppa Italia con l'Arezzo. Di nuovo a porte chiuse. La misura è stata adottata per "tutelare al meglio la salute della comunità".