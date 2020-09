Calcio, Messi replica alla Liga: "Clausola da 700 milioni non vale"

Leo Messi ha replicato alla Liga spagnola a proposito della clausola da 700 milioni che l'argentino dovrebbe pagare se lasciasse il Barcellona. Nella dichiarazione firmata da Jorge Messi, padre e rappresentante del calciatore, si legge: "Non so su quali basi concludano che il suddetto avrebbe una clausola di rescissione applicabile nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di esercitare la clausola unilaterale per liberarsi".