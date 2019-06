Calcio, Maradona lascia la guida dei Dorados per ragioni mediche

Per "motivi medici", l'ex stella del calcio Diego Maradona, 58 anni, ha lasciato il ruolo di allenatore della Sinaloa Dorados, squadra della seconda divisione messicana. Maradona dovrà subire due interventi chirurgici, alla spalla e al ginocchio. A gennaio l'argentino era stato ricoverato in un ospedale in Argentina perché colpito da sanguinamento gastrico, pochi giorni prima di tornare in Messico per la sua seconda stagione con i Dorados.