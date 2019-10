Calcio, l'Uefa apre inchiesta su saluto militare dei giocatori Turchia

La Uefa ha comunicato di aver aperto un'inchiesta in merito ai saluti militari compiuti dai calciatori della Turchia nelle partite di qualificazione agli Europei contro l'Albania e contro la Francia. I giocatori si sono rivolti ai loro tifosi con il saluto militare per appoggiare Erdogan e i soldati impegnati nell'offensiva contro i curdi in Siria.