Calcio, Lega di Serie A: "Portiamo a termine la stagione"

L'assemblea della Lega di Seria A di calcio intende "portare a termine la stagione" interrotta per l'emergenza coronavirus. Lo ha ribadito l'assemblea della Lega, riunita in teleconferenza per discutere su diritti tv e rate ancora in discussione dai broadcaster. La posizione dei venti club arriva dopo l'intervento del ministro Spadafora, il quale aveva sottolineato che il governo dichiarerà chiusa la stagione senza un accordo per la ripresa. Segui in termpo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui