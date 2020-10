Calcio, Italia Under 21: altri tre giocatori positivi al coronavirus

Ansa

Nuovi casi di coronavirus nella nazionale Under 21 di calcio italiana. "L'esito dei tamponi effettuati al Cpo di Tirrenia ha evidenziato la positività di tre test molecolari tra i giocatori", ha reso noto la Figc. Nei giorni scorsi tra gli azzurrini era emersa l'infezione di Gabbia, Plizzari, Bastoni e Carnesecchi. Martedì i calciatori dovranno scendere in campo contro l'Irlanda a Pisa per le qualificazioni al campionato europeo di categoria.